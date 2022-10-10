Вісім людей загинуло, понад два десятки – травмовано: наслідки ракетного удару по Києву. ВІДЕО

Внаслідок ракетного обстрілу Києва загинуло вісім людей. Ще 24 особи загинули.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.

“Станом на 08:45 внаслідок обстрілу у Шевченківському районі загинуло 8 осіб та 24 травмовано, виникла пожежа шести автомобілів та понад 15 авто пошкоджено. Залучено 30 осіб та 6 од. техніки ДСНС. Інформація уточнюється“, – повідомив він.

За інформацією міністра культури Олександра Ткаченка, у столиці пошкоджено заклади культури і освіти.

“Центр міста. Заклади культури та освіти.

Національний університет Шевченка, музей Ханенків, музей ім. Т. Шевченка, парк ім. Т. Шевченка.

Інформацію про постраждалих уточнюємо.

Нелюди воюють проти мирних мешканців та української культури.

Обстріли продовжуються”.