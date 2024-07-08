Через російську ракетну атаку по Україні загинули близько 20 людей, близько 50 поранені.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Радіо Свобода.
«Сьогоднішній ранок вчергове довів, що Росія – країна терористів та виродків. Десятки ракет по містах у годину-пік. Удар по найбільшій дитячій лікарні країни. Також росіяни завдали удару по Дніпру, Кривому Рогу, Донеччині. Загалом внаслідок ранкової атаки РФ по Україні загинуло близько 20 людей, близько пів сотні поранені», – написав у телеграмі.
За його даними, станом на зараз відомо про 7 загиблих та 25 постраждалих внаслідок атаки по Києву. Клименко додав, що рятувальники на місцях роблять усе, щоб врятувати з-під завалів і надати допомогу людям.
Вранці 8 липня війська РФ масовано атакували Україну. За даними президента Володимира Зеленського, сили РФ випустили понад 40 ракетами різних типів, атаки зазнали Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.
У Києві, за даними місцевої влади, падіння уламків ракет зафіксовані в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Святошинському, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах. Внаслідок атаки є загиблі і поранені, пошкоджена дитяча лікарня.