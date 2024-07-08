“Країна терористів та виродків”: ракетна атака рашистів по Україні забрала два десятки життів

Через російську ракетну атаку по Україні загинули близько 20 людей, близько 50 поранені.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Радіо Свобода.

«Сьогоднішній ранок вчергове довів, що Росія – країна терористів та виродків. Десятки ракет по містах у годину-пік. Удар по найбільшій дитячій лікарні країни. Також росіяни завдали удару по Дніпру, Кривому Рогу, Донеччині. Загалом внаслідок ранкової атаки РФ по Україні загинуло близько 20 людей, близько пів сотні поранені», – написав у телеграмі.

За його даними, станом на зараз відомо про 7 загиблих та 25 постраждалих внаслідок атаки по Києву. Клименко додав, що рятувальники на місцях роблять усе, щоб врятувати з-під завалів і надати допомогу людям.

Вранці 8 липня війська РФ масовано атакували Україну. За даними президента Володимира Зеленського, сили РФ випустили понад 40 ракетами різних типів, атаки зазнали Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

У Києві, за даними місцевої влади, падіння уламків ракет зафіксовані в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Святошинському, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах. Внаслідок атаки є загиблі і поранені, пошкоджена дитяча лікарня.