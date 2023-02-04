Похолодання насувається на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, вихідними погоду в області визначатиме вплив циклону, який рухається зі Скандинавії на південний – схід та проходження його атмосферних фронтів.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, цими днями на Тернопільщині буде похмуро та сніжитиме. Можливі хуртовини. На дорогах утворюватиметься ожеледиця.

«Найближчими вихідними нічна температура повітря становитиме -3-8 градусів, у денні години в суботу-неділю ще трохи тепліше, від 3 морозу до 2 тепла. Проте з початку наступного тижня і вдень також буде повсюди нижче нуля, а вночі морози зміцніють до -6 -13 градусів. Літатиме періодично сніг, а в західних областях опади можуть бути сильними – близькість циклону, відповідно ситуація на дорогах стане складнішою», – розповіла синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, наступного тижня у краї морози відчутно посиляться, а також можливі снігопади. Жителям краю радять очікувати справжню зиму.