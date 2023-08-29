Смертельна ДТП на Тернопільщині: один чоловік загинув, ще один – в реанімації

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 29 серпня близько 00.30 години у селі Іванівка Тернопільського району.

За попередніми даними, водій мотоцикла не впорався з керуванням та на повороті злетів з дороги, врізавшись у дерево. У результаті зіткнення один чоловік загинув, інший – перебуває у реанімації. Поліцейські встановлюють, хто саме із потерпілих був за кермом транспортного засобу.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого).