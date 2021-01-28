Смертельна ДТП у Тернополі: водій збив чоловіка, той відлетів під колеса іншого автомобіля. ФОТО 18+

До смертельної аварії у Тернополі причетний житель Теребовлянського району, 1976 року народження. Чоловік, керуючи автомобілем ВАЗ-2101, збив пішохода, а після цього залишив місце ДТП.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники ГУНП спільно з патрульною поліцією встановили і особу втікача, і його місцеперебування. Його знайшли в обласному центрі на квартирі знайомого. Автівку чоловік сховав у гаражі в селі за Тернополем. Він у скоєному зізнався, а свій вчинок пояснив тим, що злякався і планував прийти до поліції, але не встиг.

Нагадаємо, що аварія зі смертельним наслідком трапилася У Тернополі 27 січня близько 20:00 на вулиці Степана Будного.

Двадцятидев’ятирічного потерпілого біля нерегульованого пішохідного переходу збив автомобіль ВАЗ, а після цього чоловіка відкинуло на ліву смугу зустрічного руху, де він потрапив під колеса NISSAN-QASHQAI.

Від отриманих травм потерпілий загинув на місці події. Правоохоронці внесли даний факт в ЄРДР згідно статті 286 частина 2 ККУ.