“Катюзі – по заслузі” – у правильності цієї приказки мають нині нагоду пересвідчитися не лише безпосередньо причетні до агресії Росії проти України, а й, здавалося б, не пов’язані напряму з цим злочином представники спорту, яким світ справедливо дорікає через пасивну споглядальну позицію. Міністерство внутрішніх справ Німеччини поставило перед УЄФА вимогу виключити збірну Росії та Білорусі з відбірного турніру до Євро-2024. Відповідний лист був надісланий на адресу президента УЄФА Александра Чиферіна. В ньому підкреслюється, що обидві країни несуть відповідальність за напад РФ на Україну і повинні бути покарані за цей воєнний злочин. “Футбол повинен виправдати свою відповідальну роль і продемонструвати єдину позицію проти порушення прав людини”, – йдеться в листі. Якщо білоруським футболістам у випадку відсторонення від кваліфікації буде, можна сказати, “ні холадна, ні горача” – потрапляння на футбольний єврофорум їм все одно не світило б, то росіянам, які частенько виступали в фінальних частинах, у випадку прийняття УЄФА 20 вересня несприятливого для них рішення можна буде й кусати лікті…

Для футбольні трансферів нині вже не є дивиною і тризначні числа, але й ціни провідних українських гравців теж здатні вразити. Найдорожчий з них, Олександр Зінченко, який виступає за лондонський “Арсенал”, подорожчав до 32 мільйонів євро та відсунув на другу позицію в цьому рейтингу Руслана Маліновського (28 млн), котрий цього літа мав переходити чи то в “Тоттенхем”, чи в “Марсель”, однак, врешті-решт, залишився в “Аталанті”. Слідом за ними у списку розташувалися Віктор Циганков (“Динамо”, 25 млн. євро), Віталій Миколенко ( “Евертон”, 18 млн. євро), Роман Яремчук ( “Брюгге”,15 млн. євро,), Михайло Мудрик (“Шахтар”, 15 млн євро) та Ілля Забарний (“Динамо”, 15 млн євро).

Колишній головний тренер київського “Динамо” Олександр Хацкевич очолить “Карміотісу”, яка виступає у чемпіонаті Кіпру. Білорус та боси місцевого клубу перебувають на фінальній стадії переговорів. Невдовзі про призначення оголосять офіційно. У чемпіонаті Кіпру “Карміотіса” після 4 турів займає 12-ю позицію з 14 команд, які змагаються в турнірі. 48-річний Олександр Хацкевич працював у київському “Динамо” з червня 2017 до серпня 2019 року та привів команду до двох перемог у Суперкубку України. Під його керівництвом команда тричі фінішувала другою у чемпіонаті України та не змогла жодного разу пробитися до групового раунду Ліги чемпіонів. Після звільнення з “Динамо” Хацкевич переїхав до Росію у волгоградський “Ротор”, де пропрацював 1,5 року.

Інший білорус, головний тренер ФК”Львів” Олег Дулуб, висловився про війну України з російськими окупантами.”В Україні я побачив єдину націю. До війни українці особливо не були об’єднані навколо Зеленського. Але те, як він почав поводитися, коли почалася війна, все змінило. Здавалося, ситуація критична, треба тікати, а він каже: “Ні, я боротимуся зі зброєю в руках”. І це передалося людям, нація почала об’єднуватися навколо нього… Моє особисте ставлення до Росії значно погіршилося. Так, як поводяться так звані “визволителі”, люди у ХХІ столітті не можуть поводитися. Вони знищують цілі міста разом із мирним населенням просто тому, що у цих містах російськомовне населення не зустрічає їх хлібом-сіллю. Але треба розуміти, що Україна вільна країна, і українців дуже важко перетворити на рабів”, – – сказав Дулуб.

Спортивний директор тернопільської “Ниви” Сергій Задорожний тимчасово виконуватиме обов’язки головного тренера команди. Після невиразних стартових матчів турніру Першої ліги клуб розірвав контракт з головним тренером Андрієм Купцовим та його помічником Віталієм Перваком. Керівництво “Ниви” перебуває нині в процесі пошуку нового наставника для команди. 46-річний С. Задорожний прийшов до тернопільського клубу наприкінці 2020 року. До статусу “в.о.” йому не звикати – минулої осені він уже виконував обов’язки головного тренера після відходу Ігоря Климовського. “Нива” посідає 6-е місце у групі А Першої ліги, набравши два очка у чотирьох матчах і забивши в них аж один гол. У останньому поєдинку тернополяни розійшлися вдома миром з “Поліссям” – з нуднуватим, як нинішній осінній дощ, рахунком 0:0.