Школярка викликала поліцію, бо батько не давав їй сидіти в Тік-Ток

У селищі Приазовське Запорізької області дівчина поскаржилася до поліції на батька через те, що він не давав їй сидіти в телефоні.

Інцидент стався у селищі Приазовське 10 жовтня, повідомляє РІА Мелітополь. Школярка повідомила в поліцію, що її батько виражався на її адресу нецензурною лайкою та погрожував. Поліцейські прибули виклик і склали на чоловіка протокол за ст. 173-2 КУпАП (домашнє насильство).

Днями Приазовський районний суд розглянув справу за цим фактом. У суді чоловік розповів, що того дня у нього стався конфлікт із донькою через навчання. Він зробив дитині зауваження, оскільки замість уроків вона дивилася відео у телефоні, повідомляє Depo.Запоріжжя з посиланням на РІА-Мелітополь.

Мама дівчини розповіла в суді, що про випадок із поліцією дізналася ввечері, повернувшись із роботи. Наступного дня вона повела доньку до психолога, де дівчина розповіла, що тато їй заборонив грати в телефон та дивитися Тік-Ток, а також знімати відео. Школярка послухалася сторонніх порад у чаті та вирішила покарати батька, зателефонувавши до поліції.

За словами матері дівчини, батьки обмежили їй доступ до інтернету та всі разом відвідують психолога.

У підсумку, дослідивши матеріали справи, суд не вбачив у діях чоловіка складу адміністративного правопорушення та закрив справу.