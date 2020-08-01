Щорічний лемківський етнографічний фестиваль «Дзвони Лемківщини», який традиційно проводять урочищі «Бичова», що у Монастириському районі, цьогоріч відбудеться в онлайн-режимі.

На території фестивалю перебуватимуть лише представники лемківської спільноти, артисти, спеціалісти з відео і фотозйомки.

Міжнародний фестиваль “Дзвони Лемківщини” проводять на Тернопільщині 21-ий рік поспіль. Минулого року на заході виступили близько тисячі артистів, – розповів організатор Олександр Венгринович. Фестиваль покликаний популяризувати лемківську культуру.

«Через пандемію коронавірусу немає змоги провести фестиваль у традиційному форматі. Фестиваль відбудеться, але в новому форматі – онлайн. Відтак у період заходу на території фестивалю буде дозволена особиста присутність лише певних категорій осіб, зокрема, артистів, спеціалістів з відео-та фотозйомки, деяких представників лемківської спільноти. Щоб відчути неповторний дух фестивалю, емоції та лемківський дух, можна відвідати фестиваль в онлайні».

Фестиваль “Дзвони Лемківщини” запланований на 1-2 серпня. Організатори просять його поціновувачів зважати на епідемію коронавірусу – залишатися вдома і долучатися до фестивалю онлайн.

Софія Романська