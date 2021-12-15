Більше тридцяти учасників антитерористичної операції отримають грошову компенсацію за земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету міськради 15 грудня.

– Цим рішенням ми затверджуємо протокол засідання Ради підтримки учасників антитерористичної операції від 9 грудня 2021 року №13 та доповнюємо реєстр отримувачів грошової компенсації за земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва ще 33 учасниками, – сказала Вікторія Остапчук, заступниця міського голови. – Кошти вони отримають до кінця 2021 року. Всього, починаючи з 2018 року, 232 учасника АТО у нас отримали грошову компенсацію за ненадані земельні ділянки. Додам, що упродовж цього року розробляються ділянки у населених пунктах, які до нас приєдналися, з метою забезпечення прав учасників антитерористичної операції на отримання земельних ділянок.

У міській раді також зауважили, що сума грошової компенсації учасникам АТО/ООС за земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва розраховується з врахуванням базової вартості одного квадратного метра нормативної грошової оцінки земель Тернополя та виплачується в розмірі грошової оцінки земельної ділянки площею 0,06 гектара.