Ще кілька днів: подачу гарячої води у деякі будинки Тернополя відновлять пізніше, ніж планували

В окремих будинках Тернополя відтерміновано подачу гарячого водопостачання.

Як повідомляє КП «Тернопільміськтеплокомуненерго», у зв’язку із продовженням ремонту теплової мережі на ділянках від ЦТП на вул. Чалдаєва, 2 та вул. Київській, 10 подачу гарячого водопостачання в окремі житлові будинки відтерміновано.

Відсутнє гаряче водопостачання ще декілька днів буде за такими адресами:

ЦТП вул. Чалдаєва, 2

вул. Чалдаєва, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17;

просп. Злуки, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43;

вул. Мирона Тарнавського, 1, 2, 3, 4, 5;

ЦТП вул. Київська, 10

вул. Мирона Тарнавського, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

вул. Чалдаєва, 10, 12;

вул. Пушкіна, 1, 2, 3, 5;

вул. Богдана Лепкого, 3, 6, 9, 11, 14;

вул. Київська, 4, 8, 10, 12, 14;

вул. Київська, 18;

вул. Олександра Смакули, 1.

Завершити аварійно-відновлювальні роботи заплановано у вівторок, 12 липня, до 16:00 год.

Адміністрація КП «Тернопільміськтеплокомуненрго» просить вибачення у споживачів за тимчасові незручності.