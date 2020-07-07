Сезон полуниць на Тернопільщині добігає кінця. Врожай цих фруктів цього року підпсували дощі, – бідкаються власники полуничних плантацій. А продажу нашкодив коронавірус.

Жителька Заліщицького району Галина Бойчук чотири роки поспіль займається полуничним бізнесом. Цього року врожай був чи не найгірший, – каже жінка. Оскільки весняні заморозки та часті дощі знищили частину врожаю.

“Дуже несприятлива весна була для полуниць і літо теж несприятливе. Полуниці люблять тепло і в міру вологи. А в травні ми мали заморозки, червень заливав дощами. Тому і ціни були досить високими. Хоча переважно націнки робили перекупники. Нам, звичайним селянам, діставалися мізерні доходи”.

Позначився на полуничному бізнесі і коронавірус. Через епідемію чимало виробників не могли добратися до ринку.

“Ми продавали свою полуницю перекупникам, бо свого транспорту не маємо, автобуси не їздили, і ми не могли добратися до базару. Заробили тільки на витрати. Хоча полуниці тяжко вирощувати, вони потребують догляду, а врожай цього року нас не порадував. Коли люди дізнавалися, що ми з Кременецького району, не хотіли купувати, бо в нас багато хворих на коронавірус”, – додає жителька Кременецького району Ольга Білик.

Нині селяни продають пізні сорти полуниці при дорозі. Ціни на ці фрукти під кінець сезону знизилися до 40 — 50 гривень за кілограм.

Софія Романська