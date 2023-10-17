Переможців обласного конкурсу серед аматорів образотворчого мистецтва імені Олени Кульчицької визначили у Тернополі. Свої роботи на здобуття цієї премії подали 49 художників з міста та області. Всього вони представили 104 твори.

Оцінка наданих на конкурс робіт та визначення переможців відбулася 10 жовтня у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Визначали кращих у двох номінаціях: «Графіка» та «Живопис».

Переможцем у категорії «Живопис» став Володимир Дорош. Диплом першого ступеня отримала Ольга Мищук, другого ступеня – Мар’яна Дячинська, третього ступеня –Михайло Яремко. У номінації «Графіка» найкращим визнали Володимира Окрутного. Дипломом першого ступеня нагородили Володимира Поворозника, другого ступеня – Олену Колеснік, третього ступеня – Марію Безкоровайну. Переможці конкурсу отримали грошові винагороди.

Організували захід департамент культури та туризму Тернопільської обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний методичний центр народної творчості та Тернопільський обласний краєзнавчий музей.

Виставка робіт художників-аматорів діятиме у краєзнавчому музеї до 23 жовтня.

Фото ТОМЦНТ