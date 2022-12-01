Сьогодні, 1 грудня, о 13-й годині на площі Героїв Майдану Шумщина зустрічатиме тіло нашого Героя – захисника Прокопчука Андрія Анатолійовича, який загинув 27 листопада на Донеччині.
Про це повідомив міський голова Шумська Вадим Боярський.
Чин похорону відбудеться завтра, 2 грудня, об 11:00 годині в селі Андрушівка Шумської громади.
“Просимо прийти зустріти “живим коридором” та віддати останню шану загиблому Герою”, – звертається голова громади.
2 грудня 2022 року в Шумській громаді оголошено днем жалоби.
Висловлюємо щирі співчуття родині та друзям.
Вічна пам’ять Герою!