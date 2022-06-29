Після оприлюднення інформації щодо можливого відновлення очного навчання у школах з 1 вересня у соцмережах розгорілися бурхливі дискусії.

Частина тернополян вважає, що пускати дітей у школи в нинішніх реаліях небезпечно. На їх думку, діти мають бути біля батьків, тому навчання необхідно проводити онлайн. Інші ж готові відпустити дитину до школи, там є укриття і вчителі зможуть оперативно відвести туди учнів у разі ракетного удару.

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Вчора на ситуацію відреагував міський голова Сергій Надал. Він запевнив, що ризикувати життями діток не будуть, а як саме буде навчатися школяр – вирішуватимуть батьки.

“Я отримую багато ваших повідомлень щодо навчання дітей у школах. Зараз складно прогнозувати, як буде розвиватися ситуація далі. Але я можу сказати точно: ризикувати життями дітей ніхто не буде. По-перше, навчатися дитині дистанційно чи в класі (за умови, що діти повернутися за парти у школи) – вирішувати будуть батьки дітей. Щоб продовжити навчання дистанційно, достатньо буде написати заяву на ім’я директора. По-друге, спеціальна комісія обстежує захисні укриття шкіл і згодом надасть свої висновки. Ми не будемо оголошувати їх публічно. Директор школи повідомить батькам про стан сховищ. УВАГА! Кошти на захисне укриття батькам здавати не потрібно! Якщо вам відомі такі випадки, напишіть мені у повідомленні”, – ідеться у зверненні Сергія Надала.

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