На Тернопільщині перевіряють навчальні заклади щодо наявності укриття.

Про це повідомив на брифінгу начальник обласної військової Володимир Труш. Без сховищ школи та виші не зможуть працювати в очному форматі.

Укриття можуть бути розміщеними поряд із навчальним закладом. Там перебуватимуть учні та працівники під час повітряної тривоги.

«Ми дали доручення органам місцевого самоврядування щодо обстеження навчальних закладів. Вони мають перевірити наявність сховищ та укриттів у цих закладах. Ми плануємо запустити навчальний рік у режимі офлайн, щоб діти сіли за парти. Початок навчального року можливо буде дещо зміщено. Наразі це зробити можливо, ми надіємося, що ситуація до серпня-вересня не погіршиться, але ми до цього повинні готуватися. Голови громад активно взяли в цьому участь. До цих заходів залучені працівники ДСНС, працівники військової адміністрації, а також органів місцевого самоврядування», – зазначив Володимир Труш.

Додамо, навчальний рік цього року може розпочатися раніше, ніж зазвичай. Рішення прийматимуть органи місцевого самоврядування.