У деяких школах Тернопільщини очне навчання у вересні може не розпочатися

Заклади освіти, у яких не облаштують укриття, не зможуть відновити очне навчання.

Про це повідомила начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома. За її словами, якість сховищ перевірятиме спеціальна комісія.

У разі облаштування укриттів, навчальний заклад зможе відновити очне навчання, втім, за умови сприятливої ситуації в країні.

«Обласною військовою адміністрацією, радою оборони було прийнято рішення щодо підготовки до навчального року. Місцеві органи влади розпочали перевірку і підготовку навчальних закладів до навчального процесу. Розглядається питання якісних укриттів. Адже наша країна живе в часі війни. Місцеві органи влади та управління освіти обласної військової адміністрації створило свої комісії, де включені представники ДСНС, які в першу чергу перевіряють укриття і надають акт перевірки. Відповідно до цього акту, обласна військова адміністрація прийматиме рішення щодо початку навчального процесу. Не всі заклади освіти з 1 вересня, якщо ситуація дозволятиме, розпочне процес навчання офлайн. Будуть заклади освіти, які працюватимуть дистанційно, якщо не буде облаштовано або не буде поряд укриттів», – зазначила Ольга Хома.

Додамо, навчальний рік на Тернопільщині може розпочатися раніше. Остаточне рішення за органами місцевого самоврядування.