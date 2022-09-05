Чергове шахрайство з банківськими картками задокументували тернопільські правоохоронці. Невідомий викрав з банківського рахунку жительки області чималі кошти.

Незнайомець зателефонував на мобільний 48-річної потерпілої та представився працівником банку. Повідомив про підозрілі спроби зняття коштів з її рахунку. Зловмисник запевнив, що задля безпеки необхідно змінити усі паролі. Жінка надала незнайомцю дані картки та повідомила усю конфіденційну інформацію, що надійшла у вигляді смс. Як результат – з її рахунку зникли всі заощадження – понад 20 тисяч гривень.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.