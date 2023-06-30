Онлайн-аптеки стали невіддільною частиною життя і головним помічником для великої кількості людей. Вони дозволяють забронювати ліки та отримати замовлення в зручний час і вигідному місці, надають повну інформацію про продукцію та можливість порівняння цін. Одним з найпопулярніших інтернет-сервісів є Аптека Низьких Цін. Детальніше про її переваги та особливості оформлення замовлення розповімо в цій статті.

Принцип роботи АНЦ

На сайті мережі аптек АНЦ замовлення можуть здійснювати не лише роздрібні, а й гуртові покупці. Компанія пропонує вигідні ціни на медикаменти та товари медичного призначення, завдяки чому їй довіряють клієнти з різних куточків України. Також придбати можна лікувальну косметику, товари для особистої гігієни, продукцію для мам та немовлят, спеціальне харчування та безліч інших засобів від провідних виробників.

До переваг інтернет-аптеки належать:

Зручний інтерфейс. Вся продукція розподілена за категоріями. Передбачений не лише рядок пошуку, а й фільтри за багатьма критеріями, починаючи з вартості, закінчуючи виробником, терапевтичним ефектом та особливостями організму пацієнта.

Можливість бронювання ліків. Достатньо вибрати найближчу стаціонарну аптеку, додати до «кошика» потрібну продукцію та оформити замовлення.

Наявність доставки. Кур’єрська здійснюється протягом 2-3 годин, поштова – актуальна для населених пунктів, в яких ще немає офлайн-аптеки мережі.

Доступні ціни. Бонусна програма дозволяє зробити купівлю ліків більш вигідною. Вартість продукції на інтернет-сервісі здебільшого нижча, ніж у стаціонарній аптеці.

Акції та знижки. На сайті постійно присутні акційні товарні позиції – найпопулярніші та сезонні ліки. Також регулярно проводяться розіграші.

Компанія співпрацює лише з перевіреними виробниками, а продукція, що відправляється на продаж в аптеку, проходить контроль термінів придатності. Досвідчені фахівці готові надати підтримку клієнтам не лише в стаціонарних, а і в онлайн-аптеці.

Як замовити ліки онлайн

Щоб придбати медикаменти та інші товари медичного призначення, достатньо:

знайти необхідну продукцію та додати її до «кошика» у потрібній кількості;

перейти в розділ оформлення замовлення;

вибрати спосіб отримання (самовивіз, поштою чи кур’єром);

для самовивозу – відмітити найближчу аптеку та ввести номер телефона;

для кур’єрської доставки – вибрати на карті адресу, встановити бажаний час отримання та ввести прізвище, ім’я та телефон одержувача;

для відправки перевізником «Нова Пошта» – ввести номер відділення чи поштомату, або адресу для доставки до дверей, вказати ПІБ та номер телефона отримувача.

Вартість перевезення Новою Поштою у відділення залежить від ваги. Для замовлень на суму від 600 грн доставка безкоштовна. Кур’єрська доставка по місту коштує від 70 грн. Точну вартість можна дізнатися у менеджера.