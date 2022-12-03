Поки батька закордоном: на 17-річного “мажора” за рік склали 15 адмінматеріалів за порушення ПДР

На 17-річного юнака з Тернопільщини від початку року складено 15 адмінматеріалів за порушення правил дорожнього руху.

Так, 29-го листопада, близько 17-ї години, патрулюючи на автодорозі М 19 Доманове — Тереблече, інспектори патрульної поліції виявили автомобіль BMW, який рухався на значній швидкості та зухвало порушував ПДР. Інспектори спробували зупинити автівку, але на законну вимогу поліцейських водій не відреагував та подався навтьоки.

За деякий час, патрульні все ж зупинили вказаний автомобіль та, спілкуючись з водієм, встановити, що керманичем є юнак 2005 року народження.

Патрульні відсторонили останнього від керування транспортними засобом та склали на хлопця протоколи за ч. 1 ст. 122 (Перетин суцільної роздільної смуги) за ст. 122-2 (Невиконання вимоги про зупинку) та за ч. 5 ст. 126 (Повторне протягом року керування автомобілем особою, яка не має такого права) КУпАП.

Інспектори спробували викликати на місце події батьків юнака, але останні перебувають за кордоном. Тому на місце прибули повнолітні знайомі юнака, які забрали правопорушника та автомобіль з місця події.

Та на наступний день, 30-го листопада, патрульні знову виявили вказаний автомобіль на автодорозі М-19, на об’їзді міста Чортків. Водій автомобіля BMW знову зухвало порушував ПДР України. Поліцейські зупинили автівку та з’ясували, що за кермом перебував той самий неповнолітній хлопець.

Охоронці порядку знову склали на нього протоколи за ч. 5 ст. 126 (Повторне протягом року керування автомобілем особою, яка не має такого права) та за ч. 1 ст. 122 (Порушення ПДР) КУпАП.