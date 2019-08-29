Артист розмовного жанру Гриць Драпак, поет-пісняр Сергій Сірий та громадська діячка Дарія Чубата – Почесні громадяни міста Тернополя.

Відповідні нагороди тернополянам під час урочистих заходів вручив міський голова Сергій Надал.

«Від імені Тернопільської громади висловлюю подяку усім, хто щодня працює на благо нашого міста. За поданнями громадських організацій та активних тернополян, саме ви – усі, хто отримав чи звання Почесного громадянина, чи відзнаки міської ради, чи міського голови, – достойні її. Тож у цей день бажаю усім продовжувати плідну працю заради розвитку Тернополя, добробуту, миру та здоров’я. Нехай Тернопіль завжди буде під покровом Пресвятої Богородиці», – зазначив міський голова.

До слова, також на День міста тернополяни отримали відзнаки Тернопільської міської ради та міського голови.