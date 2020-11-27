Герой України, власник агрокомпанії «Бучачагрохлібпром», депутат Тернопільської облради від партії «Довіра» Петро Гадз придбав для Тернопільської обласної комунальної клінічної психоневрологічної лікарні дороговартісний вертикалізатор EasyStand Evolv Large.

Прилад застосовують в процесі медичної реабілітації пацієнтів, які перенесли гострий інсульт або інші важкі форми неврологічних захворювань. Ціна вертикалізатора – 189 тисяч гривень. Виготовлено його в Данії.

Голова наглядової ради «Бучачагрохлібпром» Петро Гадз каже, на сьогодні медзаклади України потребують підтримки небайдужих.

– Понад десять років я товаришую з головним лікарем Тернопільської комунальної клінічної психоневрологічної лікарні Володимиром Шкроботом. Щороку ми втілюємо спільні проекти. Володимир Васильович завжди чуйно відноситься до проблемних питань Бучаччини у галузі охорони здоров’я. Він завжди вислухає та відгукнеться. А я у свою чергу намагаюся допомагати психоневрологічній лікарні матеріально, аби в них було найсучасніше обладнання, засоби для реабілітації важкохворих, які перенесли інфаркт, інсульт. Цього разу з ініціативи Володимира Шкробота ми купили вертикалізатор, якого потребував медзаклад, – зазначив Петро Гадз. – Ми будемо сильнішими, якщо в нас буде більше можливостей. Я прошу всіх бізнесменів Тернопільщини долучатися до програми підтримки закладів охорони здоров’я, бо на сьогоднішній день їм потрібна матеріальна допомога.

Медичний директор з питань неврології КНП «Тернопільська обласна комунальна клінічна психоневрологічна лікарня» Валентина Кородюк подякувала аграрію за те, що він не залишається осторонь потреб лікарні.

– Дякую Петру Івановичу за те, що у такий важкий для України час знайшов можливість придбати найсучасніший апарат – вертикалізатор. Він потрібен для нашого нового реабілітаційного відділення, адже значно покращить відновлення пацієнтів з ураженням нервової системи, – підкреслила Валентина Кородюк.

Начальниця управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА Ольга Ярмоленко також подякувала Петру Івановичу за допомогу.

– У цей нелегкий час ви знаходите можливість допомагати лікувальним закладам, у тому числі обласній психоневрологічній лікарні, де відкривається нове відділення реабілітації. Цей новий прилад буде актуальним для лікування всіх пацієнтів й учасників АТО. Дякуємо Вам, – наголосила Ольга Ярмоленко.