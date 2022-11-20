Сьогодні матчем Катар – Еквадор стартує Кубок світу з футболу в Катарі. Передбачається, що на проведенні чемпіонату влада емірату заробить близько $ 9 млрд. Виторг від проведення змагань становитиме близько $17 млрд. Загальні витрати на інфраструктуру складатимуть приблизно 8$ млрд., що приблизно відповідає витратам на попередні чемпіонати світу.

Як свідчать результати попередніх досліджень, дивитися матчі Мундіалю будуть близько 3-4 млрд. осіб. Повідомляється також, що Катар відвідають близько мільйона людей, зокрема 12 тисяч представників ЗМІ.

Турнір ще не розпочався, а дехто з відомих у футболі людей вже скептично оцінює місце і час його проведення. Зокрема, екс-президент ФІФА Зепп Блаттер визнав, що припустився помилки, коли в 2010 році під час своєї каденції сприяв тому, що ЧС-2022 дістався Катару, а не США. “Катар — поганий вибір, це моя відповідальність та помилка. Чесно кажучи, це занадто маленька країна, щоб самостійно проводити такі великі турніри. Завдяки Мішелю Платіні та чотирьом голосам його команди УЄФА турнір дістався Катару. Я мав рацію, коли казав, що футбол і ЧС занадто великі для цієї країни”, – зізнався Блаттер.

Не в захопленні від осінньо-зимового Мундіалю в Катарі й коуч “Лаціо” Мауріціо Саррі. “Пауза на чемпіонат світу в середині сезону? Для мене це образа футболу. Якщо хтось пояснить мені, що Катар може дати футболу, крім грошей для “Манчестер Сіті” та “ПСЖ”, я можу передумати”, – не без сарказму сказав він.

Все ж, більшість очікує на футбольну фієсту, а її учасники діляться своїми планами. У Дідьє Дешама, тренера збірної Франції (чинного чемпіона світу) вони навдивовижу скромні. “Ми втратили двох ключових футболістів – Канте та Погба. Ми в непростій ситуації, але у наших конкурентів вона не краща. Мріємо дійти до 1/8 фіналу“, – заявив він. Якщо ж французька збірна зійде з дистанції на дальніх підступах до фіналу, то вона залишиться без особистої уваги президента країни – Емануель Макрон обіцяв приїхати в Катар лише в тому випадку, якщо збірна вийде в півфінал турніру.

Натомість не страждають на зайву скромність гравці збірної Бразилії, для яких останні чотири ЧС можна назвати невдалими, в тому числі й домашній у 2014 р. Лідер бразильської збірної Неймар зізнався, що його син вимагає від Бразилії лише перемоги на чемпіонаті світу. “Якщо Бог подарує нам перемогу в Кубку світу, це, звісно, буде велике свято. Мій син дуже хоче цього. Він тільки про це й говорить”, – сказав форвард “ПСЖ”. “Ми вже починаємо відчувати атмосферу Кубка світу. Який неймовірний момент! Давайте разом підемо за шостим чемпіонським титулом та радістю для нашого народу”, – написав його партнер по збірній Вінісіус Жуніор.

Доволі схвильовано звернувся до своїх співвітчизників перед стартом чемпіонату Ліонель Мессі: “Сподіватимемося, що ми, як завжди, докладемо максимум зусиль і боротимемося за перемогу. Боротимемося з ким завгодно, бо наша команда завжди грає на рівних (можливо, має на увазі матч з Саудівською Аравією в групі? – І.Д.). Я не сумніваюся, що ми нічого не віддамо просто так, що все має скластися якнайкраще, і я сподіваюся, що Бог допоможе нам”.

Поділився думкою про фаворитів ЧС-2022 і колишній головний тренер “Шахтаря” Луїш Каштру, який нині працює у Бразилії з “Ботафого”. “Здається, деякі команди мають максимальний потенціал для перемоги на чемпіонаті світу. Особливо вирізняються Бразилія та Німеччина. Другу лінію фавориті, думаю, складають Португалія, Іспанія та Бельгія”.

Топ-10 фаворитів на перемогу на ЧС-22 за версією порталу Goal: