Січень розпочався на Тернопільщині з нетипового потепління. Такі тенденції зберігатимуться і надалі. Втім, перед Різдвом у нашому краї дещо похолоднішає. За прогнозами Укргідрометеоцентру, місцями пройдуть дощі з мокрим снігом.

Найближчі прогнози в синоптиків оптимістичні. Жодних небезпечних метеоявищ у нашому краї не передбачається.

“Неділя в Україні обіцяє бути сухою, дещо вітряною та переважно теплою, як на січень. Температура повітря протягом дня 3-го січня коливатиметься в межах +3 +5 градусів. Південно-східний вітер може бути поривчастим. Що коротший прогноз погоди – то довші прогулянки на свіжому повітрі. Бо – ніяких небезпечних метеоявищ, хіба що тумани, серпанки та, на підмерзлу вночі землю, подекуди скромна ожеледиця”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами метеорологів, наступного тижня погоду у краї зумовлюватиме циклон. Відтак місцями пройдуть дощі з мокрим снігом. Волога погода відчуття холоду підсилюватиме.