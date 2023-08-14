П’яний водій втікав від патрульних і злетів у кювет: його зупинило дерево. ФОТО

У Тернополі п’яний водій, якого вдруге за вечір зупинили патрульні, намагався втекти. Проте наслідки нетверезої їзди були плачевними.

В суботу увечері патрульні зупинили за порушення правил дорожнього руху водія автомобіля Mazda. Спілкуючись з чоловіком, інспектори виявили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Кермувальник погодився пройти огляд на стан сп’яніння на місці за допомогою алкотесту Драгер. Результат — 1,31 проміле алкоголю в крові водія.

Патрульні склали на чоловіка відповідні адміністративні матеріали та відсторонили його від керування автомобілем.

Проте чоловіка це не зупинило, за деякий час він повернувся до транспортного засобу та знову сів за кермо. Відразу його виявив інший екіпаж патрульних й подали законну вимогу про зупинку. Останній проігнорував вимогу поліцейських, пришвидшив рух та, не впоравшись з керуванням, зʼїхав у кювет.

Дивом вдалося уникнути трагічних наслідків: кермувальник не постраждав, проте вщент розбив автомобіль та вдруге отримав відповідні адмінматеріали.

“Безвідповідальне кермування може вартувати життя! Від початку року в Тернопільській області майже 100 автопригод сталося через нетверезе водіння, в яких 21 людина травмувалася, а 17 — загинуло”, – наголошують у патрульній поліції.