Нетверезий водій сів за кермо автомобіля та спричинив дорожньо-транспортну пригоду за участі трьох транспортних засобів.

Учора, близько 14-ї години, патрульні отримали повідомлення про ДТП, яка трапилася на вулиці Живова. Прибувши за вказаною адресою, інспектори встановили, що водій автомобіля Volvo не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з транспортним засобом Ford Fusion, після чого виїхав на зустрічну смугу для руху, де не дотримався безпечного інтервалу та скоїв зіткнення з автомобілем Audi.

Під час з’ясування всіх обставин події та перевірки відповідних документів, поліцейські виявили у 30-річного водія Volvo ознаки алкогольного сп’яніння.

Інспектори запропонували громадянинові пройти огляд на стан сп’яніння на місці за допомогою алкотесту Драгер, на що останній погодився. Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував 2,15 проміле алкоголю в крові водія, що перевищує допустиму законом норму майже в 11 разів.

Патрульні склади на водія протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП. Надалі рішення прийматиме суд.