Останні дні серпня на Тернопільщині будуть “хвилюючими”

Складна синоптична ситуація зберігатиметься цими днями на Тернопільщині.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, температурні показники частково підвищаться, місцями можливі невеликі дощі та грози. Втім, відчутного потепління метеорологи поки не обіцяють.

Погоду у західному регіоні зумовлюватимуть атмосферні фронти. Через їхній вплив вона буде мінливою.

“Україна 26-го серпня буде хвилюватися, бо синоптична ситуація — нестійка, атмосфера виходить із святкування. Регіон потрапляє в іншу повітряну масу. Щодо температурних показників, то у західній частині передбачається +19 +23 градуси. Вересень потроху махає нам свіжими ранками та ночами”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, останні дні серпня на Тернопільщині будуть прохолодними. Періодично випадатимуть дощі та грози. Повернення лагідного тепла обіцяють на початку вересня.