Складна синоптична ситуація зберігатиметься цими днями на Тернопільщині.
За прогнозами Укргідрометеоцентру, температурні показники частково підвищаться, місцями можливі невеликі дощі та грози. Втім, відчутного потепління метеорологи поки не обіцяють.
Погоду у західному регіоні зумовлюватимуть атмосферні фронти. Через їхній вплив вона буде мінливою.
“Україна 26-го серпня буде хвилюватися, бо синоптична ситуація — нестійка, атмосфера виходить із святкування. Регіон потрапляє в іншу повітряну масу. Щодо температурних показників, то у західній частині передбачається +19 +23 градуси. Вересень потроху махає нам свіжими ранками та ночами”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.
За попередніми прогнозами, останні дні серпня на Тернопільщині будуть прохолодними. Періодично випадатимуть дощі та грози. Повернення лагідного тепла обіцяють на початку вересня.
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