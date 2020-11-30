Складні погодні умови передбачають синоптики останніми днями листопада на Тернопільщині. Атмосферний фронт, який господарює у нашому краї цими днями, принесе чергову порцію опадів, а також посилення холодів.

Тиждень розпочнеться на Тернопільщині морозяною погодою. Нічні температурні показники знижуватимуться до 2-3 градусів морозу. Вдень температура повітря коливатиметься навколо нуля.

“Листопадовий завершальний акорд буде потужним і бурхливим. Україну перетинатиме атмосферний фронт. Вночі він буде трохи млявим і сонним, тому опадів трохи буде, але небагато. Можливе налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця на дорогах і, як наслідок, складна ситуація. Температура повітря 30-го листопада у західних областях протягом дня становитиме від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла. Календарна осінь завершуватиметься прохолодною погодою, з низькою денною температурою повітря, яка коливатиметься в межах +1 градуса”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, тиждень на Тернопільщині буде прохолодним. Здебільшого зберігатиметься мінусова температура повітря, місцями температурні показники опускатимуться до п’яти градусів морозу.