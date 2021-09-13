Як ми повідомляли, у неділю, 12 серпня, в Тернополі правоохоронці затримали членів злочинної групи, котрі вимагали 250 тисяч доларів у відомого в Тернополі підприємця, виробника ковбаси – Олега Юника.

За інформацією видання “Politerno“, одним із злочинців є Богдан Корильчук, онук колишнього керівника обласної Держфінінспекції та ексдепутата Тернопільської міської ради упродовж шести скликань, власника ТДВ «Зелене господарство» Івана Панця.

За даними видання, уролог за фахом Богдан Корильчук у свої 25-26 років жив на широку ногу: шикарні авто, водій-охоронець, шалені витрати. Будучи онуком дуже заможного чоловіка, Богдан намагався вести самостійну але сумнівну діяльність, яка, в основному, зводилась до грошових позик в успішних бізнесменів. Йшлося про суми у десятки тисяч доларів. Гроші бралися в одних місцях і поверталися в інші. Після того, як коло замкнулося і на місці яскравого життя утворилася величезна діра, у ситуацію були змушені втрутитися рідні Богдана. Батьки, які теж мають безпосереднє відношення до Зеленбуду, швидко розрахувалися за усіма боргами сина. Кошти були повернуті й Олегу Юнику, одному з кредиторів.

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Але на початку літа з бізнесом підприємця почали відбуватися дивні речі. Спочатку загорівся один з кіосків пана Олега на вулиці Чалдаєва. Обгоріла поверхня однієї сторони МАФу і власник відразу не запідозрив умисного підпалу. Спершу чоловік допустив коротке замикання. Та все ж звернувся до правоохоронців, які, дослідивши запис з камер відео-спостережень, виявили на ньому чоловіка, який, власне, і спричинив займання. Це добре видно на відео.

Через кілька днів на вулиці 15 Квітня, біля цілодобового «Сільпо», невідомі підпалили ще один кіоск Юника. Прихована камера відзняла, як через витяжку в приміщення затікає рідина і згодом спалахує вогонь. На цей раз злочинці до справи підійшли більш ретельно і кіоск згорів повністю. Збитки сягнули 800 тисяч гривень.

А ще за кілька днів до Олега Юника подзвонили. Невідомий чоловік російською мовою попередив, щоб підприємець приготував 250 тис доларів у біткоїнах, інакше – «об’єкти будуть горіти і постраждає сім’я».

Через кілька днів вимагателі подзвонили до вагітної дружини підприємця – Христини Юник. Знову російськомовний чоловік попередив про гроші і згадав про якусь інструкцію. Пригрозив наслідками в разі відмови заплатити.

Згодом на мобільний телефон Олега Юника надійшло повідомлення, у якому вкотре згадувалася сума у 250 тисяч доларів. Зловмисник нагадав про підпали кіосків і попередив – якщо підприємець не бажає подальших майнових втрат, то мусить заплатити.

Після згаданих дзвінків та повідомлення з погрозами, Олег Юник звернувся до правоохоронців, котрі швидко вичислили усю злочинну групу. Спочатку була встановлена особа, що здійснювала дзвінки з погрозами. Нею виявився водій-охоронець Богдана Корильчука, мешканець Білої Церкви. Далі правоохоронці вийшли на самого Богдана і вінницького палія кіосків. У Корильчука була вилучена сім-карта, з якої надсилалося повідомлення Юнику. Ще одному тернопільському товаришу Корильчука вдалося уникнути затримання, зараз його шукає поліція.