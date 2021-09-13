Аби змусити підприємця віддати кошти, зловмисники підпалили два його магазини.

Організаторові та його двом спільникам уже повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. За скоєне їм може загрожувати до 10-ти років ув’язнення.

Встановили учасників злочинної групи та отримали докази їх причетності до злочинів оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області та слідчі слідчого управління обласної поліції.

Наприкінці травня цього року потерпілий звернувся до поліції із заявою про пошкодження його магазинів внаслідок пожежі. Надалі поліцейські з’ясували, що майно було пошкоджене внаслідок підпалу, та встановили причетну до цього особу – мешканець Вінницької області. Згодом з потерпілого почали вимагати майже 7 мільйонів гривень у біткоїнах (у еквіваленті 250 тис. дол. США). У разі невиконання вимог, погрожували йому та його родині фізичною розправою, а також знищенням майна.

Проведеними заходами вдалося встановити особу, яка, власне, і вела перемовини щодо погроз. Це – мешканець Київської області, який, як з’ясувалося згодом, працює на організатора. Останній – 25-річний лікар, який у такий спосіб намагався вирішити свої власні фінансові проблеми.

Учора, 12 вересня, оперативники теруправлінь стратегічних розслідувань у Тернопільській, Київській, Вінницькій областях та Києві, слідчі слідчого управління поліції в Тернопільській області за силової підтримки КОРД одночасно провели 10 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів, в інших володіннях, якими вони користуються, та у транспортних засобах.