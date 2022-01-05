Найкращих юних спортсменів в номінації «Олімпійська надія Тернопільщини 2021 року» визначили наприкінці минулого року у місцевому осередку Національного олімпійського комітету України в Тернопільській області. Це дванадцять юнаків та дівчат. За свої досягнення вони отримали іменні стипендії та подарунки від регіонального осередку НОК України в Тернопільській області.

За інформацією управління фізичної культури та спорту ТОДА, номінантами «Олімпійської надії Тернопільщини 2021» стали: Володимир Войтович — володар Кубка України з греко-римської боротьби серед юніорів;

Юліана Туницька — бронзова призерка чемпіонату Європи із санного спорту серед молоді віком до 23-х років;

Аліна Дадерко — четверте місце на чемпіонаті Європи з важкої атлетики, восьме — на чемпіонаті світу;

Катерина Кондратенко — переможниця Всесвітніх учнівських ігор з вільної боротьби;

Юрій Щербань — п’яте місце на юніорському чемпіонаті світу з велосипедного спорту на треку;

Матвій Чауш — переможець Всесвітніх учнівських ігор з легкої атлетики в стрибках у висоту;

Олеся Крисюк — бронзова призерка чемпіонату Європи з боксу серед молодих атлетів віком до 22-х років;

Іванна Дяченко — бронзова призерка чемпіонату Європи з веслування на байдарках і каное;

Руслан Черватюк — переможець Дитячої ліги чемпіонату України з волейболу серед юнаків 2004 року народження, бронзовий призер чемпіонату Східно-Європейської зональної асоціації серед юнацьких команд віком до вісімнадцяти років;

Віталій Мандзин — бронзовий призер етапу юніорського Кубка IBU з біатлону;

Сергій Лисобей — майстер спорту з плавання, член збірної України, багаторазовий переможець і призер чемпіонатів України серед юнаків, юніорів та молоді;

Богдана Грицик — дворазова чемпіонка України з волейболу серед дівчат, третє місце відбіркового турніру чемпіонату Європи в Латвії.