Виставка живопису, графіки та декоративно-прикладного мистецтва діє у Тернопільському обласному художньому музеї. На ній представлені роботи учасниць творчого жіночого гурту із Кременця «Палітра».

– Одинадцять авторів представили 90 творів, серед яких пейзажі, портрети, натюрморти, абстрактні композиції, гобелени, декоративний розпис по кераміці, прикраси з бісеру, сюжетні текстильні ляльки, – розповіла Ольга Ваврик, заступник директора ТОХМ. – У Кременці працюють мистецькі три гурти: чоловічий «Гладущик», жіночий «Палітра» і студентський «Натхнення» . Мистецький гурт «Палітра» був створений восени 2003 року з ініціативи Тетяни Балбус. Колектив об’єднав викладачів кафедри образотворчого мистецтва Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії, згодом долучилися і випускниці цього вишу. Члени гурту проводять персональні і колективні виставки, беруть участь у фестивалях та пленерах в Україні і за кордоном.

Ольга Ваврик також розповіла про учасниць об’єднання «Палітри». Тетяна Балбус – керівник гурту, заслужений майстер народної творчості України з 2017 року, працює в галузі абстрактного і декоративного живопису, українського народного розпису, аплікації, колажу, ткацтва і писанкарства. В експозиції представлені її твори із серії «Барви українських декоративних розписів», розписи по кераміці.

– Наступного року святкуватимемо 20-річчя гурту, – каже Тетяна Балбус, керівник «Палітри». – Виставки ми щороку організовуємо у Кременці, а також у Вишнівці, Дубно. В Тернополі стараємось представити нашу творчість хоча би раз на п’ять років. Остання була у 2018 році, присвячена 15-річчю гурту. У нас хтось більше захоплюється малюванням з натури, створюючи пейзажі, натюрморти, хтось більше фантазує. Два роки тому до нас приєдналася лялькарка. Моя творчість різноманітна, я не зупиняють на чомусь одному, весь час експериментую: то графіка, то абстракції, то декоративний живопис.

Олександра Панфілова для виставки надала роботи у техніці акварелі. Її улюблені жанри – портрет, натюрморт. Вона кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри образотворчого мистецтва Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Богдана Гуменюк – викладач мистецьких дисциплін фахового коледжу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка працює в техніці олійного живопису та акварелі. Її твори – віддзеркалення внутрішнього світу – світлі й поетичні. Акварель – досить складний вид мистецтва, який вимагає від художника відчуття кольору і душевної чистоти.

Минулого року до гурту приєдналася Ольга Зозуля. Художниця вже мала 10 персональних виставок, в тому числі у художньому музеї в жовтні цього року. Родзинкою її творчості є картини, намальовані на палітрах різного розміру, які звертають на себе увагу не лише форматом, але й енергією, настроєм живопису. Улюблені мотиви – квіти та пейзажі у різні пори року.

Акварелі Іванни Погонець витончені і ліричні, а краєвиди сповнені повітря. Вона – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри мистецьких дисциплін та методик їх навчання Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка.

Катерина Склярук особливо полюбляє жанри портрету і натюрморту. Працює в техніці олійного і акварельного живопису, виявляє себе у графіці.

Юлія Трачук – вчитель образотворчого мистецтва та керівник гуртків «Писанка» та «Образотворче мистецтво» у Кременці. В техніці олійного живопису надає перевагу портрету та архітектурному пейзажу.

Юлія Янчук – засновниця та керівник арт-студії «Викрутаси». Її графічні композиції цікаві сюжетами, асоціативні і метафоричні, з ретельно продуманою композицією.

Є на виставці також ляльки – казкові домовички, яких створила Людмила Блищак. Вона майстриня народних промислів і художнього моделювання. Придумує ляльки вже більше десяти років, яких за цей час назбиралося вже більше сотні. Це і ляльки-мотанки, і тільди, а також ляльки, виготовлені у панчішній техніці.

Зоя Мацишина і Наталія Рублевська – доценти кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, захоплюються декоративно-прикладним мистецтвом. В експозиції представили гобелен та прикраси з бісеру.

Ольга Ваврик відзначає, що виставкова діяльність у складі гурту вимагає від художниць вироблення і дотримання своєї власної неповторної манери. Зіставлення і порівняння з колегами спонукають до вдосконалення творчого підходу, постійної праці і розвитку. Кожна з учасниць виставки представила найкращі твори, які разом склали неповторну кременецьку «Палітру».

Оглянути творчі роботи кременчанок у художньому музеї можна до 9 грудня.

Фото Наталії Огінської