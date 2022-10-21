Персональну виставку живопису «Барвистий подих» презентувала кременецька художниця Ольга Зозуля.

Її картини прикрасили виставкову залу Тернопільського обласного художнього музею. Це дев’ята персональна виставка мисткині, але перша у Тернополі.

– На вернісажі авторка представила 70 робіт, – розповіла Ольга Ваврик, заступник директора ТОХМ. – Це переважно пейзажі – гори, долини, дерева, річки та ліси, архітектурні краєвиди Кременця і околиць в різні пори року. Особливими є пейзажі, які авторка доповнює фігурами у вишитому одязі та створює фактурні композиції з елементами фольклорної тематики, що робить її твори близькими і зрозумілими українському глядачу. Родзинкою творчості Ольги є картини, намальовані на палітрах різного розміру, які звертають на себе увагу не лише форматом, але й енергією, настроєм живопису. Залюблена авторка у квіти, що характерно для багатьох жінок-художниць. Для творчого почерку Ольги Зозулі властивий впевнений, експресивний, пастозний мазок мастихіном, використання яскравих, чистих кольорів та сміливе їх поєднання. Її картини – дзвінка симфонія барв, яка оспівує красу світу, тому не випадково авторка дала виставці назву «Барвистий подих». Представлені твори – свіжий подих у малярстві, який заслуговує на увагу особливо зараз, коли в цілому світі зростає цікавість до України, до українського мистецтва зокрема. Поряд із тим, що Ольга знайшла свій стиль, свою авторську манеру, вона відкрита до пошуків і самовдосконалення, які безумовно знайдуть вираження у її майбутніх творах.

На відкритті виставки художниця розповіла, що живописом займається з 2019 року. А більшість представлених робіт виконані за час війни.

– Працюю у живописі приблизно три роки, і за цей час зрозуміла, що це моє і частинка мене, – каже Ольга Зозуля. – Представлені роботи написані олійними фарбами за допомогою мастихіна. В основному вони були виконані під час війни, але тут немає жодної роботи про війну. Тут роботи про життя, про щасливі моменти, про нашу барвисту Україну, про дитячі спогади.

Ольга Зозуля закінчила факультет образотворчого мистецтва Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка. З 2021 року входить до кременецького жіночого мистецького гурту «Палітра». Її роботи експонувалися на восьми персональних виставках, зокрема, в Кременецькому краєзнавчому музеї, Літературно – меморіальному музеї Юліуша Словацького, також у Збаражі, Вишнівці, Почаєві. Крім виставкової діяльності художниця займається просвітницькою діяльністю – проводить майстер-класи з малюнку, багато працює з дітьми, особливо з внутрішньо-переміщеними, для яких такі заняття є мистецькою терапією, що дає можливість відволіктися від жахіть війни. Виставка Ольги Зозулі у художньому музеї триватиме до 6 листопада.

Фото зі сторінки музею у фейсбуці



