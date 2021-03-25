“Один за всіх і за одного – всі”, – сказати вчора міг Дюма. У наших страху перед “жабоїдами” уже нема?

Франція – Україна – 1:1.

Він, отой футбольний острах, звісно, не зникне – і гра-відповідь в Україні для нашої збірної, цілком можливо, складеться ще важче, але наразі можна констатувати: у “лігві” чемпіонів світу ми зіграли якщо й не блискуче, то цілком достойно – принаймні настільки, щоб не дати постати в усій своїй красі французам. І настільки, щоб авторитетне видання France Football визнало найгіршим у складі своєї команди Мбаппе, трансферна вартість якого чи не перевищує сумарну вартість всіх гравців збірної України.

Виявлю французький політес вкупі з куртуазом і надам спершу слово саме французькій спортивній пресі. Тим більше, оцінка видається більш точною, ніж наша, що “замішана”, як-не-як, на зрозумілій ейфорії відносного успіху:

France Football: “Матч видався дуже далеким від останнього візиту сюди збірної України, коли “синьо-жовті”, які сильно постраждали від коронавірусу, програли з рахунком 1:7. Факт залишається фактом: господарі відверто зловживали своєю перевагою над українцями. вони були кращими і на папері, і на полі, але після перерви гра збірної Франції разюче змінилася, наші почали чомусь діяти пасивно, чим українці й скористалися… Сподіваємося, цей матч стане для збірної Франції вакциною від вірусу самозаспокоєння”.

Le Parisien: “В другому таймі в складі збірної Франції вирізнявся хіба що Канте, але ми не можемо його клонувати. Щоб сподіватися на кращий результат, знадобилося б ще десять таких, як він”.

Що ж, цілком можливо, що, тримаючи в підсвідомості жовтневі 7:1, французи сподівалися здобути перемогу “малою кров’ю”. А зіткнувшись із доволі сильним небажанням українців ще раз пережити оте “deja vu”, просто не знайшли засобів, щоб переконати команду Андрія Шевченка капітулювати. Можливо, їх заколисав швидкий гол Грізмана на 19 хв., забитий, не виключено, з порушенням правил (дивна, слід сказати, ситуація: на важливому матчі УПЛ “Інгулець” – “Маріуполь” VAR діє, а от на офіційній грі Франція – Україна його немає), а також звична активність біля воріт Бущана височенного Жиру, котрому в кількох випадках зовсім небагато не вистачало для влучного удару.

На тлі звично технічних французів наші хлопці зовсім не виглядали вихованцями ДЮСШ, яких з великого дива і через якусь випадковість завезли аж до Парижу. Монолітність центральної ланки захисту Кривцов-Забарний-Матвієнко, активність в наступі й акуратність біля своїх воріт крайніх беків Караваєва і Миколенка, непоганий (часами) вихід з-під французького пресингу, продемонстрований Шапаренком, Зінченком, Малиновським всередині поля, свідчили, що безсонні ночі А.Шевченка і його штабу були недаремними. Єдине, чого бракувало до 57-ї хвилини – це широкої, на всі зуби, усмішки Фортуни. Ця madame чи mademoiselle (будемо чутливі до місця дії) саме тої хвилини вподобала собі Сидорчука. Удар капітана “Динамо” після активної боротьби за м’яч і точного пасу Караваєва, обіцяв бути таким же, як і більшість його спроб за “Динамо”, тобто неточним, але, на біду французів, на шляху м’яча опинилася нога їхнього оборонця Кімпембе, від якої шкіряна куля потихенько вкотилася у ворота – у супроводі безсило-розпачливого погляду голкіпера Льоріса. За час, що залишився, французи, звісно, атакували, до чого їх зобов’язував їхній статус безумовних фаворитів матчу, але чогось надміру загрозливого біля воріт Бущана не створили.

Отже, 1:1 на виїзді з чемпіонами світу. Про такий підсумок матчу навряд чи хтось мріяв. Втім, як слушно зазначив новоспечений капітан збірної України Зінченко, цей результат не матиме значення, якщо 28 березня в Києві не вдасться обіграти Фінляндію.