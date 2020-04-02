Підприємство “СЕ Борднетце-Україна” може частково відновити роботу, незважаючи на карантин.

Про це йшла мова під час зустрічі представників підприємства з головою Тернопільської ОДА.

“Якщо ситуація в наших європейських партнерів буде стабілізуватися, то ми зацікавлені хоча б у частковому відновленні роботи. Звичайно, зараз не йдеться про звичайний ритм. Можливо, спочатку будуть працювати тільки 200 людей на площі 27 000 м. кв. Всі вони будуть забезпечені засобами індивідуального захисту. Також будемо дотримуватися заходів безпеки, зокрема проводити дезінфекцію робочих приміщень”, – зазначив Олег Білобровко, фінансовий директор ТзОВ “СЕ Борднетце-Україна”.

Відтак, підприємству було запропоновано закупити експрес-тести на виявлення COVID-19, придбати багаторазові захисні костюми та звернути увагу на вимоги щодо перевезення працівників до місця роботи.

Також обговорили можливі спільні дії щодо боротьби з поширенням коронавірусу на Тернопільщині.

Нагадаємо, ТзОВ “СЕ Борднетце-Україна” працює з 2006 року в с. Байківці Тернопільського району. Завод входить до концерну Sumitomo Electric Bordnetze – провідного світового виробника кабельної продукції для автомобілів.

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