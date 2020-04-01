У працівника підприємства “СЕ Борднетце-Україна” виявили коронавірусну інфекцію.
Про це написали користувачі у коментарях на сторінці Тернопільського штабу для боротьби з коронавірусом.
Судячи з коментарів, чоловік проживає у селі Острів Тернопільського району. Йому 26 років.
Зазначимо, що інформацію про те, що захворів мешканець саме цього села, раніше оприлюднив штаб для боротьби з коронавірусом.
Як відомо, “СЕ Борднетце-Україна” є одним із найбільших підприємств Тернопільської області. Філії підприємства діють у Тернополі (с. Байківці), Чорткові, Чернівцях і Хмельницькому. Загалом на підприємстві, за інформацією порталу Work.ua, налічується понад 7 тисяч працівників. З них приблизно дві тисячі – у Тернополі.
Діяльність підприємства у зв’язку з карантином призупинена. Інформації про хворих на COVID-19 працівників на офіційній сторінці SEBN.UA у ФБ наразі немає.
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