Обіцяють до 9000 гривень зарплати: на Тернопільщині є робота для медиків

Лікарі та медичний персонал завжди потрібні як у системі державної медицини, так і в приватних клініках, особливо у теперішній час пандемії.

За інформацією відділу організації рекрутингу та партнерства у сфері зайнятості Тернопільського обласного центру зайнятості на 15 лютого 2021 роботодавці, які працюють у сфері медицини області, мають 37 вакансій. Їм потрібні лікарі: акушер-гінеколог, анестезіолог, дерматовенеролог, лаборант, невропатолог, отоларинголог, офтальмолог, психіатр, стоматолог, терапевт, фізіотерапевт, хірург, інфекціоніст, загальної практики – сімейний лікар, кардіолог, а також медсестри (медбрати). Інформаціюю про місця праці можна отримати у Тернопільському МРЦЗ, Борщівській, Бучацькій, Гусятинській, Заліщицькій, Збаразькій, Зборівській, Козівській, Кременецькій, Лановецькій, Підволочиській, Теребовлянській та Чортківській райфіліях ОЦЗ. Роботодавці готові платити орієнтовно до 9000 грн зарплати на місяць.

Якщо у Вас немає відповідної освіти, за спрямуванням служби зайнятості професію молодшої медичної сестри з догляду за хворими можна здобути в Заліщицькому вищому професійному училищі, Івано-Франківському та Рівненському центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Термін навчання 3 місяці. Після його завершення слухачі отримують свідоцтво державного взірця. Фінансування витрат на навчання, проживання, медичний огляд та проїзд безробітних здійснюється за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Також, деякі категорії громадян можуть отримати безкоштовний ваучер для підготовки, підвищення кваліфікації за спеціальностями «Медицина», «Медична психологія», «Медсестринство».

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією зверніться до районних філій Тернопільського обласного центру зайнятості чи Тернопільського міськрайонного центру зайнятості.

Відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Тернопільського обласного центру зайнятості