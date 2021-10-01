З 1 жовтня у громадському транспорті Тернополя запрацювала нова додаткова послуга «Єдиний квиток», яка надасть можливість тернополянам та гостям міста впродовж 30 хв здійснювати пересадку з одного транспортного засобу в інший без повторної оплати за проїзд. Упродовж цього часу пасажир може здійснити необмежену кількість поїздок (пересадок).

Відповідне рішення було прийняте на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради.

Як пояснив начальник управління транспортних мереж та зв’язку Олег Вітрук, термін дії послуги «Єдиний квиток» визначений саме 30 хвилин тому, що за цей період є можливість доїхати з однієї частини Тернополя до найближчого місця пересадки в інший громадський транспорт, який курсує в потрібному вам напрямку.

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«Після того, як пасажир зайшов у громадський транспорт, він «провалідовує» свій платіжний засіб та отримує квиток на проїзд, і вже з цього часу впродовж наступних 30 хв пасажир може скористатися можливістю пересадки (разово або двічі, залежно, скільки потрібно) в інший тролейбус чи автобус з цим уже «проваділованим» квитком. Оплачувати вдруге не потрібно, необхідно лише пред’явити наявний «провалідований» квиток водію або контролеру іншого транспортного засобу, в який пасажир пересів, – додає Олег Вітрук. – Важливо: для здійснення безкоштовної пересадки, без повторно списання коштів, пасажир повинен пред’явити квиток строго в межах 30 хвилин. Сама ж поїздка до місця призначення після пересадки може тривати і 40 хвилин, і годину. Тож 30 хвилин – це не час для проїзду з початкового у кінцеве місце призначення, а лише час для здійснення пересадки».

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Валідація квитка у громадському транспорті Тернополя здійснюється в автоматичній системі оплати проїзду через усі види електронних квитків: «Соціальна карта тернополянина», неперсоніфікований електронний квиток, безконтактна банківська картка, пристрій з технологією NFC, разовий проїзний квиток.

У міськраді наголошують, що з 1 жовтня оплату за проїзд у тролейбусах та автобусах, що працюють в звичайному режимі руху і в режимі маршрутного таксі, неможливо буде здійснити готівкою, лише безготівковим способом оплати.

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