Підняти тариф на проїзд у громадському транспорті до 9 гривень у Тернополі планували ще у листопаді 2018 року. Після прийняття відповідного рішення на засіданні виконавчого комітету тернополяни вийшли на «тарифний» майдан.

У міськраді вирішили дослухатися до жителів міста і тарифи залишили без змін. Але грудні того ж року ввели диференційований тариф: 5 і 6 гривень у тролейбусі та 6 і 7 гривень у маршрутках. На гривню дорожче проїзд був при розрахунку готівкою.

Цього разу перед підняттям тарифів у міській раді замовили незалежний аудит вартості проїзду, щоб з’ясувати чи вони є економічно обгрунтованими. Із міського бюджету на це втратили 20 тисяч гривень. Під час затвердження нових тарифів на виконкомі міський голова пояснив чому вони зростають, а також розповів, яку зарплату отримуватимуть водії після введення нових тарифів.

– Ми замовили проведення незалежного аудиту вартості проїзду, – розповів Сергій Надал, міський голова. – Декілька років тому тернополяни були невдоволені підняттям тарифів. Зараз є висновки аудиторської компанії про те, що сьогодні реальна вартість проїзду у громадському транспорті повинна коштувати 12 гривень. У тролейбусах завжди був дешевий проїзд тому, що була дешева електроенергія. На жаль, упродовж останніх років завдяки діям керівників певних державних органів, ціна електроенергії для тролейбусів стала на рівні ціни для комерційних споживачів, зарплата також зросла. Цим рішенням ми також стимулюємо всіх керівників транспортних підприємств передбачити офіційну зарплату водіям в межах 18-22 тисяч гривень. Ця сума закладена в тариф, і ми будемо її контролювати. Будемо сподіватися, що при такій зарплаті нам вдасться уникнути міграції водіїв. Ми повинні перестати переживати, що водії будуть приховувати кошти або йти з роботи. До цього часу у нас було близько 25% незаповнених робочих місць у комунальних транспортних підприємствах, які просто не могли знайти водіїв. Думаю при офіційній зарплаті в 20 тисяч гривень зможемо забезпечити водіями весь громадський транспорт.

Нагадаємо, що проїзд у транспорті дорожчає з першого жовтня. Він буде однаковим, як для тролейбусів, так і для автобусів і маршруток: 8 гривень, якщо розраховуватись «Соціальною картою тернополянина», 9 гривень при розрахунку неперсоніфікованим електронним квитком, 10 гривень при розрахунку банківською картою, пристроєм з функцією NFC або разовим проїзним квитком.