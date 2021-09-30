З першого жовтня у Тернополі запроваджують безготівкову систему оплати за проїзд у всіх видах громадського транспорту.

Ряд рішень стосовно цього були прийняті на виконавчому комітеті раніше. А 29 вересня прийняли ще ряд рішень, які стосуються перевізників. Зокрема, були внесені зміни до рішень «Про здійснення компенсаційних виплат» і ще три документи.

– Ми внесли зміни, які стосуються розміру компенсаційних виплат, – розповів Ігор Крисоватий, заступник міського голови. – Він становитиме не 5 гривень, а 8 гривень, тобто прирівнюється до вартості проїзду за «Соціальною картою тернополянина». Компенсаційні виплати та розрахунки по визначенню втрат доходів перевізника від пільгового проїзду окремих категорій громадян, учнів та студентів будуть здійснюватися відповідно до «Положення про здійснення компенсаційних виплат за пільгові перевезення окремих категорій громадян у міському електричному та автомобільному транспорті загального користування міста Тернополя», затвердженого рішенням виконавчого комітету від 13 червня 2018року. Відповідно, внесли зміни у рішення «Про затвердження Положення про здійснення компенсаційних виплат за пільгові перевезення окремих категорій громадян у міському електричному та автомобільному транспорті загального користування міста Тернополя». Також внесли зміни у трьохсторонні договори між виконавчим комітетом, перевізниками та підприємством, яке обслуговує систему безготівкової оплати. Йдеться про видалення всіх положень про готівкову оплату та безконтактну службову картку у зв’язку з прийняттям з 1 жовтня безготівкової системи оплати за проїзд у транспорті. Дещо змінилася і додаткова угода з перевізниками. Зокрема, вони мають забезпечити належне функціонування послуги «Єдиний квиток», а у випадку «червоної» зони або надзвичайної ситуації, медиків, які працюють з хворими на коронавірус, перевозити безкоштовно.