У Тернополі запровадили нові тарифи на проїзд у громадському транспорті

22 вересня на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради прийнято рішення про запровадження з 1 жовтня безготівкової форми оплати за проїзд у громадському транспорті міста та встановлення нових тарифів на послуги з перевезення пасажирів електричним та автомобільним транспортом у Тернополі.

Відповідні проекти рішень отримали погодження під час громадських обговорень, засідань експертних рад, засідань депутатської комісії та незалежного аудиту, який був проведений попередньо.

Так, відповідно до рішення виконавчого комітету, з 1 жовтня у Тернополі запроваджується безготівковий проїзд у всьому громадському транспорті.

Це означає, що з 1 жовтня в тролейбусах, автобусах та маршрутних таксі м. Тернополя діятиме виключно електронна форма оплати за проїзд – сплатити за проїзд можна буде безконтактною банківською картою, пристроєм з функцією NFC, «Соціальною картою тернополянина», неперсоніфікованим електронним квитком або разовим проїзним квитком.

Запроваджується це для повного вилучення готівкових розрахунків за проїзд у транспорті, забезпечення прозорості та відкритості під час здійснення перевезень пасажирів перевізниками.

Тарифи на проїзд у громадському транспорті Тернополя (однакові як для тролейбусів, так і для автобусів, що працюють в звичайному режимі руху і в режимі маршрутного таксі ) з 1 жовтня встановлені у розмірах:

при розрахунку за проїзд у тролейбусі, комунальному автобусі або маршрутному таксі «Соціальною картою тернополянина», тариф на проїзд становитиме 8 гривень;

для пасажирів, що здійснюватимуть оплату за проїзд у міському громадському транспорті (автомобільному або електричному) неперсоніфікованим електронним квитком (так званим проїзним квитком) – тариф становитиме 9 гривень;

для пасажирів, що сплачуватимуть за проїзд у громадському транспорті безконтактною банківською картою, пристроєм з функцією NFC або разовим проїзним квитком, вартість проїзду у громадському транспорті Тернополя становитиме 10 гривень (незалежно, чи це тролейбус, чи маршрутне таксі).

Додамо, уся система пільг, що діє у Тернополі на проїзд у громадському транспорті зараз, зберігається і з 1 жовтня.

Місця, де можна буде придбати разовий квиток на проїзд у громадському транспорті і неперсоніфікований електронний квиток, а також поповнити «Соціальну карту тернополянина» чи проїзний квиток, можна переглянути тут.