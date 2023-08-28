Вісімдесяті роки здебільшого запам’яталися пишними зачісками, здоровенними підплічниками й часом, коли нові гілки моди та музики виникали мало не щодня. Але ця доба запам’яталася ще й неоднозначними епізодами, що й досі спричинюють палкі дискусії. Спробуємо розібратися в причинах таких запеклих дискусій щодо деяких неоднозначних епізодів тих часів та поміркуємо, чому тоді про них скрізь говорили.

Рука бога на ЧС-1986

Любите ви чи ненавидите футбол, але ви напевне чули про Марадону, особливо після доленосного дня в 1986 році. Малесенькому генію якимось чином вдалося перестрибнути Пітера Шилтона, воротаря збірної Англії, та вразити ворота суперника, чи не так? На повторах чітко видно, як Марадона штовхає м’яч рукою за Шилтоном.

Дуже скоро він забив найкращий гол за всю історію Чемпіонату світу з футболу, але цей момент демонструє, наскільки цинічно він може обманювати. Авжеж Марадона вправно розважав публіку та надзвичайно швидко ставав нестерпним, і це поєднує його з наступним прикладом.

Рейтинг телепередач за віком – рейтинг жахів

Аби захистити свідомість молодих телеглядачів, у Великобританії вирішили запровадити рейтинг телепередач за віком (рейтинг із червоним трикутником), але, як це часто буває, він мав протилежні наслідки. Коли глядачі зрозуміли, що червоним трикутником позначалися телепрограми та стрічки з найбільш жахливими, кривавими та яскравими сценами, його швидко охрестили рейтингом жахів. Невдовзі нові категорії перетворилися на найбажаніші, адже вони забезпечували більшу кількість переглядів та збільшили обсяг насилля та крові в пересічній родинній стрічці.

Деякі були відкрито проти такої системи через те, що вона прославляла насильство, а інші тому, що вважали це навіть глибшим втручанням у власне життя. Можливо й через це регулятори невдовзі повернулися до попередньої системи й більше про щось таке навіть і не говорили.

Коштовності за дешево

Занепад групи компаній «Ratner» розпочався лише в 1991 році, а у 80-х роках це була дуже солідна організація. Багато хто ща кордоном знав, що тут можна придбати коштовності дешево й сердито, але кота з мішка ніхто не випускав. Аж поки це не зробив сам Джеральд Ратнер, який у власній промові розказав, що це все «лише купа лайна», коли хотів покепкувати зі слухачів. Після такої промови компанія втратила 500 млн фунтів стерлінгів вартості та закрилася, чим припинила суперечки в ділових колах щодо неоднозначної компанії.

Тріумф на допінгу

І наостанок, як не згадати Бена Джонсона, який знищив Карла Льюїса на 100-метрівці під час Олімпіади 1988 року, а через 3 дні після тріумфу провалив допінговий тест. Дуже швидко він став обличчям обману, підступності й нечесної гри. Страшно навіть уявити його «мемність» і рівень паплюження в сучасному світі соціальних мереж.

Деякі приклади тієї епохи можуть роздратувати і звісно ніхто не захоче становитися об’єктом подібних моментів або жертвою дій тих хто їх створює, але в разі потрапляння в щось подібне слід звертатись до фахівців, які будуть в змозі, хоча б пом’якшити тиск на репутацію або захистити права. Наразі існує багато незалежних та авторитетних фахівців мало не в кожній галузі, які можуть вирішити майже всі питання від розв’язання скарг щодо роботи казино до допомоги в боротьбі зі свавіллям ЖЕКів. Відповідний пошуковий запит у Google дозволить вмить знайти допомогу із розв’язанням чи не будь-якого питання.