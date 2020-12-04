На Тернопільщині число лабораторно підтверджених випадків коронавірусу наближається до тридцяти тисяч. Втім, епідеміологи припускають, що реальна кількість тих жителів краю, які зіткнулися з коронавірусом, набагато більша. Все ж рівень колективного імунітету залишається недостатнім, щоб протистояти епідемії.

Епідемічну ситуацію у краї ускладнює поширення вірусів грипу. Це створює додаткове навантаження на епідеміологів, які змушені розширювати кількість щоденних тестувань, а також на медичну систему загалом. Для пацієнтів загрозу становить одночасне інфікування і грипом, і коронавірусом.

«Ми вкотре наголошуємо, що важливою є вакцинація проти грипу. В період епідемії коронавірусу щеплення є необхідним, особливо для людей, які у групі ризику. Тому рекомендую звертатися до своїх сімейних лікарів, щоб зробити вакцинацію від грипу. Цим ви, як мінімум, захистите себе від інфікування одразу двома вірусами. Щодо ситуації з коронавірусом, то наразі вона є контрольованою. Наразі проводиться робота по підведенню кисневих точок по всіх лікувальних закладах. Зокрема, зараз роботи ведуться підрядною організацією у міській лікарні №2», – зазначив начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення ТМР Василь Даньчак.

Нагадаємо, в Україні наразі є забороненою планова госпіталізація. Таку медичну допомогу лише надають породіллям, новонародженим, онкохворим.