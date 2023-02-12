Після трансферу захисника Іллі Забарного з “Динамо” до англійського “Борнмута” Україна може похвалитися черговим футбольним досягненням: вперше у топ-5 лігах Європи (Англія, Іспанія, Італія, Німеччина, Франція) виступають одразу 11 українців. Такого раніше ніколи не фіксувалося.

Українські футболісти у топ-5 лігах Європи:

АПЛ: Олександр Зінченко (“Арсенал”), Віталій Миколенко (“Евертон”), Єгор Ярмолюк (“Брентфорд”), Михайло Мудрик (“Челсі”), Ілля Забарний (“Борнмут”).

Ла Ліга: Андрій Лунін (“Реал”), Віктор Циганков (“Жирона”)

Серія A: Віктор Коваленко (“Спеція”)

Бундесліга: Іван Ордець (“Бохум”)

Ліга 1: Руслан Маліновський (“Марсель”), Едуард Соболь (“Страсбург”).

Двоє з цього переліку відзначилися на тижні: Лунін разом з “Реалом” виграв клубний чемпіонат світу, а Маліновський своїм фірмовим потужним ударом приніс “Марселю” перемогу в матчі Кубку Франції проти “ПСЖ”, отримавши вищу оцінку, ніж Мессі та Неймар.

Один з грандів англійської Прем’єр-ліги раптом опинився в не дуже приємній ситуації (чи дуже неприємній?). АПЛ повідомила, що передала до незалежної комісії документи, в яких описано низку ймовірних порушень регламенту клубом “Манчестер Сіті”. Вони охоплюють дев’ятирічний період. По суті, “містян” звинувачують в ухилянні від фінансового Fair play, роздмухуванні спонсорських угод та виплаті невідповідних сум як гравцям, так і менеджерам. Ці звинувачення висунуті проти клубу, можуть призвести до виключення “Манчестер Сіті”, з англійської Прем’єр-ліги. І для цього не знадобиться рішення найвищих футбольних інстанцій. Видання Sky Sports стверджує, що більшість клубів АПЛ виступають за виключення “Манчестер Сіті” з числа учасників ліги. Інсайдер вважає, що клуби виявлять таку ініціативу, якщо манчестерський клуб буде визнано винним у справі проти нього.

Колишній власник лондонського клубу “Челсі” Роман Абрамович передасть (чи повинен передати?) 2,3 млрд фунтів до спеціального фонду фінансової допомоги Україні. Ця сума є чистою виручкою від продажу клубу, яка відбулась минулого року. Сума надійде на рахунок фонду, з якого кошти підуть на відновлення освітніх закладів, допомогу медичного характеру та інші сфери. Все розподілятиметься під контролем ЄС. Роман Абрамович, як провладний олігарх у РФ, потрапив у Великій Британії під санкції на тлі російсько-української війни і був змушений виставити “Челсі»”на продаж. Американський бізнесмен Тодд Боелі купив клуб за 4,25 млрд. фунтів.

Проблема мотивації гравців – одна з головних в сучасному футболі. Президент та власник італійського футбольного клубу Серії А “Монца” Паоло Берлусконі, молодший брат скандально відомого Сільвіо Берлусконі, недовго розмірковував над тим, як мотивувати гравців своєї команди, і вирішив це питання, можна сказати, у родинному стилі. Він пообіцяв своїм футболістам у разі перемоги над топ-клубом із Серії А привезти до стадіону …автобус із повіями. “Я вирішив додати хлопцям додаткової мотивації, тому сказав їм, що якщо вони обіграють “Мілан”, “Ювентус” чи іншу топову команду, то я попрошу, щоб до вас до роздягальні привезли автобус, заповнений повіями”. Одразу після цієї обіцянки “Монца” сенсаційно переграла на виїзді “Ювентус” – 2:0 – вочевидь, стимул “дона Паоло” таки подіяв.

Український вінгер Андрій Ярмоленко, як повідомляється, має бажання якнайшвидше повернутися до київського “Динамо”. За словами спортивного журналіста Ігоря Бурбаса, це може статися або під час зимового трансферного вікна, або після закінчення сезону.

“У Ярмоленка чинний контракт в Еміратах. І при цьому в нього є шалене бажання повернутись в “Динамо”. Питання грошей не стоїть взагалі, тому в Туреччину він точно не поїде. Якщо зараз не домовиться полюбовно розійтись з “Аль-Айном”, то вже влітку приїде в Київ безкоштовно”, – повідомив І. Бурбас.