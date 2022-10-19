Арктична повітряна маса йде на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, 20 жовтня у краї відчутно похолоднішає. Дискомфорту завдасть поривчастий північно-західний вітер.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями. Вночі пройдуть невеликі дощі, подекуди з мокрим снігом. Температура повітря вночі опускатиметься до 0 – 5º, вдень стовпчики термометрів залишатимуться на рівні 5 – 10º тепла.

«У четвер в Україні можливий перший сніг. Очікується істотне зниження температури повітря. Максимально вдень вона не підніматиметься вище +4 +9 градусів. На заході – переважно сухо. До похолодання та опадів ще й приєднається сильний північний вітер, пориви до 15-20 метрів за секунду», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, прохолодна погода тривалою не буде. Уже в неділю очікується потепління.