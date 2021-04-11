Майже літнє тепло увірветься на Тернопільщину цими днями. Вдень у регіоні стовпчики термометрів сягатимуть 18 градусів вище нуля, а от вночі можливі невеликі заморозки.

Найближчими днями погода потішить приємним весняним теплом, яке протримається майже до середи. Дещо підпсують весняну ідилію дощі.

«11 квітня у квітневих градусів нарешті прокинеться совість і вони досягнуть вдень +12+18-ти, а в неділю на Заході навіть і +20-ти! Ночі ще залишатимуться холодними, від 2 морозу до 4 тепла, так що обережно з вечірніми провітрюваннями. У другій половині наступного тижня в західній частині України знову очікується похолодання і навіть можливий мокрий сніг. Цей каверзний прогноз — попередній, потребуватиме уточнення», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, майже до середини жителі регіону зможуть насолоджуватися справжнім весняним теплом. А потім доведеться знову витягувати теплий одяг.