Тенденції щодо зниження температурних показників передбачають на Тернопільщині.

Нічної пори стовпчики термометрів знижуватимуться до десяти градусів морозу. Вдень передбачають незначні «плюси».

Найближчими днями погоду на Тернопільщині зумовлюватиме вплив антициклону. Відтак опадів в регіоні наразі не передбачають. Натомість дошкулятиме сильний вітер і морози.

«На півночі Європи – дощі, сніги та сильний вітер, на крайньому півдні – періодичні дощі та зливи, а більшість континентальної Європи належатиме антициклональній смузі високого атмосферного тиску. Україна перебуватиме під впливом чорноморського антициклону, тому 5-го грудня опади малоймовірні. Температура повітря у четвер поки що істотно не зміниться: вночі -1-5 градусів, на Заході до -7 -9 градусів, вдень в Україні передбачається +1 +5 градусів. Найближчими днями опадів в Україні не видно, вночі градуси особливо не поміняються, вдень злегка потепліє. Суха погода з невеликим морозом вночі та “плюсами” вдень – практично ідеальна груднева ситуація», – розповідає синоптик Наталка Діденко.

Отже, найближчими днями Тернопільщину дещо морозитиме. А от щодо снігопадів, то вони чекають наближення Нового року.

Софія Романська