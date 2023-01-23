Атмосферний фронт з південного заходу суне на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, у регіоні випадатимуть дощі та мокрий сніг. Через заморозки на дорогах утворюватиметься ожеледиця.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, цими днями Тернопільщина перебуватиме під впливом атмосферних фронтів, що надходитимуть до нас з південного-заходу. Відтак у краї очікується похмура дощова погода з високою ймовірністю дощів.

«Вночі та вранці в області можливий дощ та мокрий сніг. На дорогах – ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1 – 6˚ тепла. Через ожеледицю оголошено штормове попередження – І рівень небезпечності. Температура впродовж доби зберігатиметься на рівні 1 – 6° тепла».

За попередніми прогнозами синоптиків, цього тижня на Тернопільщині зберігатиметься тенденція до похолодання. Температурні показники поступово знижуватимуться. Погодні умови відповідатимуть нормі, характерній зимовій порі.