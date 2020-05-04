Тернопільщина наближається до піку епідемії коронавірусу. Відтак у регіоні необхідно достатньо засобів для швидкого та ефективного дослідження інфекції, а також лікування хворих.

Цими днями обласний лабораторний центр отримав черговий вантаж з допомогою для боротьби з коронавірусом, – повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Відтак цих засобів вистачить для проведення чотирнадцяти тисяч досліджень.

«ДП «Укрвакцина» МОЗ України» надало 145 наборів реагентів для виявлення коронавірусної інфекції COVID-19 та 400 наборів реагентів для екстракції із зразків клітин та тканин. Це для проведення більше ніж 14000 досліджень. Відтак наші вірусологи зможуть далі оперативно працювати, вчасно діагностувати хворих. Наразі наш центр працює практично цілодобово. Вночі готуємо лабораторію до роботи на наступний день».

Цього тижня Тернопільщина також має отримати апарати штучної вентиляції легень високого класу, – запевнив начальник управління охорони здоров’я області Володимир Богайчук. Також доставляють п’ять тисяч захисних костюмів для лікарів. Їх розвезуть по лікувальних закладах краю до шостого травня.

Софія Романська

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