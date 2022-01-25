Потепління повертається на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, температурні показники відчутно підвищуватимуться від середи. А протягом наступної доби зберігатиметься холоднеча.

Новий тиждень на Тернопільщину прийшов із морозяною погодою. Також через вплив атмосферних фронтів в області спостерігаються снігопади.

“З найцікавішою температурною ситуацією буде вівторок у західних областях. Бо ніч очікується найхолоднішою серед усіх регіонів: -12 -17 градусів, а день буде найтеплішим: 0-5 градусів. Ось такий значний добовий контраст. Вдень атмосферний фронт підсуне хмарний масив із снігом до західних областей, на радість туристам і не знаю, чи на радість місцевим людям. Бо сніг розгрібати і пробиратися часом по коліна в цьому ж снігу вже й набридло. Щоб вітер не ображався, коли ми про нього згадуємо у його штормові молодечі деньки, скажемо, що 25-го січня він передбачається переважно західним, помірним, іноді навіть слабким”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, з четверга в Україну почне заходити тепліше повітря, знову температура повітря підвищиться до відлиги.