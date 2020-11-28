Холоднеча йде на Тернопільщину. Погода останніми днями листопада у нашому краї буде некомфортною. Температура повітря коливатиметься від нуля до кількох градусів морозу. Мінусова температура спостерігатиметься і денної пори.

У західному регіоні місцями пройдуть невеликі дощі з мокрим снігом. Через заморозки на дорогах утворюватиметься ожеледиця, – зазначає синоптик Наталка Діденко. Тенденція до зниження температурних показників зберігатиметься.

«У неділю температура повітря протягом дня становитиме у західних областях від 1 морозу до +2 градусів тепла. Опади – дощ, мряка, мокрий сніг – пройдуть місцями. Суттєві опади малоймовірні».

За попередніми прогнозами синоптиків, з понеділка похолодання посилиться. Втім, опади припиняться. Зима нагадує про свої права та береться до виконання обов’язків.